Türkiye’de her torba yasa, kamuoyunun ilgisini farklı başlıklara çeker. Kimi zaman vergi oranları, kimi zaman artan cezalar tartışılır. Ancak son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, görünenden çok daha önemli bir dönüşümü barındırıyor. Bu teklif, mali disiplinden öte, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini yeniden kurma hedefi taşıyor. Ama evdeki hesap, çarşıdaki hesaba uyar mı, ya da perşembenin gelişi çarşambadan mı belli, bunu bize önümüzdeki yıllar gösterecek.

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi, uzun yıllardır genişleyen yükler ve daralan kaynaklar arasında sıkışmış durumdadır. Ve bütün tartışma da bu noktadan doğar. Hep de geçmişte toplanan primlerin ne olduğu sorusuna yanıt vermeden. Sanki sosyal güvenlik sistemi bugün prim toplayıp, bugün harcıyormuş gibi hesap yapılır. Halbuki sistem ilk kurulduğu anda prim toplamaya başlamış ve uzun yıllar sonra emekli vermiştir. Diğer bir deyişle sistemin bugünkü giderinin karşısına; 20-25 yıl önce sigortalıdan aldığı primlerin ve bu primlere ait değerlemenin konulması gerekmektedir.

Yasa teklifi; prim gelirleriyle yapılan ödemeler arasındaki farkı, sürekli bütçe transferleriyle kapatmak yerine işveren ve sigortalı tarafına yükün aktarılması ile tabloyu tersine çevirmeye çalışılıyor. Bu nedenle ilk olarak işverenlere sağlanan prim teşvikinde indirime gidiliyor. Mevcut sistemde imalat sektörü dışındaki işverenlere verilen dört puanlık indirim, iki puana düşürülecek. Bu düzenleme, yakın vadede işveren maliyetlerini artıracak. İşveren maliyetlerini artıracak ikinci bir düzenleme de; işveren prim oranında yapılacak 1 puanlık artış. Bugünkü asgari ücret düzeyine göre aylık yaklaşık 260 TL ek maliyet anlamına geliyor.

Diğer yanda ise kayıt dışı çalışmanın maliyeti düşecek. Zira ülkemiz gerçeğinde kurumsal firmalarda dahi kayıt dışı kalma kültürünün etkileri görmezden gelinemez ki; sınırlı kurumsallaşmış bir özel sektör yapımız olduğu da göz önüne alınmalıdır. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak var. 2 puan düşüşten bütçenin olumlu etkilenmesi beklenirken, sigortalının büsbütün kayıt dışı alana geçmesi sonucu da doğabilir. Bu artışın, özellikle mikro işletmelerde bütçe planlamasını zorlayabileceği açık. İşveren maliyetlerinde meydana gelen her artışın çarşı, pazardaki fiyatlara yansıyabileceği ve enflasyona neden olabileceği de işin bir başka boyutu. İmalat sektörü ise geçici olarak korunacak. Cumhurbaşkanı’na 2027’ye kadar beş puanlık teşviki uzatma yetkisi verilmesi, sanayinin istihdam üzerindeki kritik rolünün hâlâ kabul edildiğini gösteriyor.

Bir diğer dikkat çekici madde, prime esas kazanç üst sınırının 7,5 kat yerine 9 kat olarak belirlenmesi. Bu değişiklik, sistemin yüksek gelirli kesimlerden daha fazla prim toplamasına imkân tanıyacak ve işveren maliyetini artıracak. Ancak bu düzenlemenin sigortalılara önemli bir faydası olacak. Gelecekte bağlanacak emekli aylıkları bu artıştan olumlu etkilenecek. Bu madde, sosyal güvenlikte adalet ve denge arayışının bir yansıması gibi. Geliri yüksek olanın daha fazla prim ödemesi, sadece mali bir zorunluluk değil, sosyal devlet ilkesinin doğal bir uzantısıdır. Diğer yanda ise bireysel emeklilik sisteminin hedeflediği bir kesimi zorunlu sosyal güvenlik sistemi sınırlarına almak gibi de görülebilir. Hazır, sigortalıların prim üst sınırı arttırmış iken memur maaşlarında prime tabi tutulmayan kalemlerin de prime tabi tutulması gündeme gelse yerinde olmaz mı? Malum memur bordrolarının önemli bir bölümü prime tabi değil. İşçi bordrolarında bu oranda bir prime tabi olmayan ödeme kabul edilmez iken, memur tarafının bu hali tekrar ele alınmalı. Memurların emekli aylıkları olumsuz etkileniyor, bu durumdan. Kaldı ki kamunun kendi çalışanlarının kazançlarını prime tabi tutmaması sorunu, özel sektöre bu düzenlemeleri getirmiş iken geride bırakılmayabilir.

Yasa teklifi, hizmet borçlanmalarında prim oranını %32’den %45’e çıkarıyor. Askerlik, avukatlık stajı veya doktora süreleri gibi fiili çalışma dışındaki hizmetlerin daha yüksek maliyetle borçlanılması, sistemin bir başka zayıf noktasını onarmayı amaçlıyor. Bu oran artışı, özellikle 2026 yılında borçlanma yapmak isteyenler için önemli bir uyarı niteliğinde. 2025 sonuna kadar başvuru yapanlar, eski oranlardan yararlanabilecek. Kadın çalışanların doğum borçlanmalarında oran aynı kalacak. Bu da düzenlemenin toplumsal cinsiyet dengesi açısından gözetici bir hassasiyet taşıdığını gösteriyor.

Uzun süredir tartışılan Bağ-Kur ihya uygulaması da bu yasa ile değişiyor. İhya yapacaklar yapılandırma yasası beklerken; aksine maliyetlerini artıracak bir düzenleme ile karşılaştı. Primlerini zamanında ödemeyenlerin geçmiş hizmet sürelerini canlandırmaları artık daha yüksek bir oranla, %45 primle yapılacak. Bu sayede Bağ-Kur sigortalılarının ödeme disiplini güçlendirilmeye çalışılıyor ki; uzun yıllardır Bağ-Kur tahsilat oranı sorun olagelmişti.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının %30’dan; %50’ye kadar artırılabilmesi veya sıfıra indirilebilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi, dikkatle izlenmesi gereken bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişiklik, kamu maliyesinin içinde bulunduğu denge arayışını yansıtıyor. Artan bütçe baskısı, devlet katkısının yeniden tasarlanmasına neden olabilecek. Ancak burada önemli olan, bireysel emeklilik sisteminin güvenilirliğini sarsmadan bu esnekliğin uygulanmasıdır. Çünkü BES, bireysel tasarrufların geleceğe güvenle aktarılmasını sağlayan en önemli kurumsal araç olmasının yanı sıra sisteminde yaşanacak bir dalgalanmanın faturasını tüm ekonomiye çıkarabilecek bir büyüklükte.

Yasa teklifi, görünüşte bir “torba yasa” olsa da, gerçekte sosyal güvenlik sisteminde yapısal değişikliğin adımlarından biri niteliğinde. Artan prim oranları, kısılan teşvikler ve yükseltilen sınırlar… Türkiye’nin sosyal güvenliği sürdürülebilir bir alan olarak görülmek zorunda. Terazinin diğer kefesinde ise ekonomik koşulların gözetilmesi var.

