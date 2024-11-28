Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Engelli emeklilik bitecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Engelli emeklilik bitecek

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini yorumlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, engelli emekliliğin biteceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşmelerine başladı. Teklif, engelli çalışanların emekliliğiyle ilgili önemli düzenlemeleri de içeriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan Tepki

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. 1 Ekim 2008'den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesine göre vergi indirim belgesi ile emeklilik, çalışma gücü kaybı kriteriyle değiştirildi" ifadelerini kullandı.

Erdursun, düzenlemenin mevcut durumda raporu ve vergi indirim belgesi olan kişileri de etkileyebileceğini belirtti. "Oranlı raporu ve vergi indirim belgesi olanlara, 'çalışma gücü kaybın yok' diyerek emeklilik hakkı verilmiyor. Bu kapsama 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar da dâhil edilecek. Engelli emeklilik bitecek!" diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.

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Komisyondaki görüşmelerin sonucu, engelli vatandaşların emeklilik şartlarında önemli değişiklikler getirebilir. Tasarının detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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