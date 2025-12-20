Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin konutluk sosyal konut projesine yönelik başvuru rakamlarını açıkladı. Kurum, kampanya süresince 8 milyon 840 bin vatandaşın başvurduğunu, kriterleri karşılayan geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu bildirdi.

1 MİLYON 326 GENÇ BAŞVURU YAPTI

En fazla başvurunun İstanbul’dan yapıldığını belirten Kurum, İstanbul’u Ankara ve İzmir’in izlediğini söyledi. Başvurularda öne çıkan grubun gençler olduğunu vurgulayan Kurum, 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olabilmek için projeye başvurduğunu kaydetti. Bu tablonun, projenin gençler için bir umut haline geldiğini ve vatandaşların projeye duyduğu güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

"YIL BİTMEDEN İLK KURALARI ÇEKECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirten Kurum, "Bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz" dedi.