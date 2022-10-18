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'Hayal' projeye sanal gösterim

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak lanse edilen ancak ortada henüz planları bile olmayan evlerin tanıtımı, sanal gözlüklerden izlettirilen yapımı bitmiş TOKİ dairelerin görüntüleriyle yapılıyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:48
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Sosyal konut projesine 'sanal' tanıtım

'Hayal' projeye sanal gösterim
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Ortada ev planları yok, henüz temeli atılmamış proje için 17 ilde sanal gözlüklerle ortada olmayan evlerin görüntüsü izletilerek umut dağıtılıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" diyerek tanıttığı "İlk Evim İlk İş Yerim"in tanıtımı için ilginç bir çalışma başlattı.

Şu ana kadar yaklaşık 7,5 milyon başvurunun yapıldığı projeye ilişkin vatandaşların merak ettikleri soruların yüz yüze yanıtlanması amacıyla tanıtım TIR'ı hazırlandı. İlk olarak başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan tanıtım TIR'ındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. TIR'ı  ziyaret edenler, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabileceklerini söyledi. Vatandaşlara projelerdeki kat planları ve kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verildiğini söyleyen Direnç, "TIR'ımız, Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında, görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecek" bilgisini paylaşarak tüm vatandaşları tanıtım TIR'ına davet etti. Gözlük takan vatandaşlar, eskiden yapımı tamamlanmış evleri izlerken, "Ne güzel salon, mutfak, banyo ne kadar da geniş" şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti. TIR'ı ziyaret edenlerden Tubay Çelik ise sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdiği TOKİ dairelerini çok beğendiğini dile getirerek, "Şartları uyanlara, projeye başvurmalarını kesinlikle öneriyorum. Evler gayet güzel ve çok kullanışlı görünüyor." dedi.

Başvuru sayısının 10 milyona ulaşacağı tahmin edilen proje kapsamından ilk etapta 250 bin konut yapılacağı hesaba katıldığında başvuru yapan 40 kişiden sadece bir kişinin ev sahibi olabileceği belirtiliyor

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Vatandas
18.10.2022 10:12
Bunlarla şimdi benim oyum bir mi??La yokk olmaz olamaz..ne büyuksun aysun kayacı..)  
 
Vatandas
18.10.2022 10:09
Artik dalga gecmeninde otesi bu olsa gerek daha plani projesi yok eve bakiyolar.Adam hakliymis kayinbabam aya cift seritli yol yapsa inanacak vatandaş var demisti hakliymiş.Daha çok oy alir bunlar.:))  
 
AKM
18.10.2022 09:59
böyle konut projesi yok olsa, olsa para toplama projesi olur bu adamlar milletin parasını nasıl alacağını biliiyor seneye iktidar değiştiğinde gelen iktidar düşünsün parayı iade etmek zorunda kalacak  
 
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