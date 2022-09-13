TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde şartları ve başvuruların nasıl yapılacağını açıkladı.

PROJEYE BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TOKİ başvuruları yarın itibariyle başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Sisteme girdikten sonra arama butonuna "Konut / İş Yeri Başvurusu" araması yaparak karşınıza çıkan sayfadan başvuru yapılacak.