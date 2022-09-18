Vatandaşın hefesini kıracak hesap: Sosyal konutlara 3 yılda yüzde 90 zam bekleniyor

AKP iktidarının açıkladığı Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla ev taksitinin üç yıl içinde yüzde 90 oranında artacağını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Enflasyon farkıyla her yıl memur maaşları yüzde 10 artsa bile sosyal konutta ödenecek toplam, milyonlarca liraya çıkıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız bu tutarı nasıl ödesin?” diye sordu.

SADECE 3 YILDA 6 BİN LİRAYI GEÇİYOR

20 yıl vadeli ödeme sürecinde taksitlerin yılda iki defa artması nedeniyle dar gelirli vatandaşların yıllar içinde fahiş bir tutarla karşı karşıya kalacağına işaret eden CHP’li Akın, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“20 yıl vadeyle dar gelirlilerin yararlanması için hayata geçirilen projede taksit tutarının yılda 2 defa memur maaşı oranında artması demek, ödeme süresi boyunca taksit tutarına 40 defa zam yapılması anlamına geliyor. İktidarın ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir enflasyonist dönem yaşıyor. Makyajlanmasına karşın resmi enflasyon oranı Türkiye’de şu an yüzde 80. Her yıl iki defa zam yapılan taksit tutarını dar gelirli vatandaşlarımız nasıl ödeyebilir? TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline geldi.”