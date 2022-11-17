Sosyal konutta 11 ilin kura takvimi belli oldu

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi için yeni takvim belli oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.

Kura çekimin ikinci etabı da bugün Kilis ve Muş illerinde başlayacak.28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.