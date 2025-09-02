Sosyal Market rafları öğrencilere ayrıldı

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Market, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilik adına yaptığı örnek projelerden biri olan Sosyal Market ihtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanında olmaya devam ediyor. Ordulu vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yapabildiği Sosyal Market’te ailelerin günlük ihtiyaçlarının yanında öğrencilere de ayrı bir hassasiyet gösteriliyor.

Bu kapsamda gıda, giyim gibi temel ihtiyaçların karşılandığı; binlerce ailenin umudu, dayanışmanın simgesi haline gelen market bu yılda geleneği bozmadı. Eğitim çağındaki çocukların ihtiyaçlarını gözeten Büyükşehir Belediyesi sosyal market raflarını kırtasiye ürünleri ile donattı.

KIRTASİYE İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sosyal Market öğrenciler için hazırlandı. Defterden kaleme, okul çantasından mataraya kadar kırtasiye ürünlerinin bulunduğu markette öğrenciler ihtiyaçlarını karşıladı. Temel ihtiyaçlarının yanında çocuklarının da kırtasiye ihtiyaçlarını buradan karşılayan ailelerin omuzundaki yük ise hafifletildi.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi sadece altyapı, şehircilik çalışmalarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de vatandaşların yanında olmaya devam ederek, belediyeciliğin insana dokunan yüzünü en güzel şekilde gösteriyor.