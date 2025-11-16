Ankara Kızılay'da başlayan tabelaya asılarak fotoğraf ve video çektirme akımı Sivas'a da sıçradı. Şehir merkezindeki Sivas yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan gençler, çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki tabelalar hasar görünce üniversite yönetimi tabelaları sökmek zorunda kaldı. İlginç akım gençleri de ikiye böldü. Kimi gençler yaptıklarını şehrin tanıtımı olarak değerlendirirken, kimileri ise tabelaya asılanları eleştirdi.

'BİZ DE GENÇ OLDUK, BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK

Muhammet Mağara, "Yeni bir akım var galiba. Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor. Çok anlamsız geliyor bana. Biz de genç nesil olduk, böyle bir şey hiç yapmadık. Bu yaptıkları hareketi üstüne sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu tarz insanların anne babalarının yerinde olmayı hiç istemezdim" dedi.

'GÜZEL SİVAS'IMIZI BÖYLE TEMSİL EDİYORUZ'

İsmail Dinç ise, "Ankara Kızılay'da başlamış bu akım. Cumhuriyet Üniversitesi tabelası vardı burada, ona asılıyorduk. Artık kaldırmışlar. Biz de böyle bir akım başlattık Sivaslılar olarak. Güzel Sivas'ımızı böyle temsil ediyoruz. Eleştiriler geliyor ama biz gençler olarak bunları umursamıyoruz, böyle eğlenip geçiyoruz" ifadelerini kullandı.