Sosyal medya alev aldı

Sosyal medya alev aldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Brazilya televizyonlarının sevilen pembe dizisi No Rancho Fundo'da Margaridinha karakterine can veren 25 yaşındaki yıldız oyunca Heloísa Honein, İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla yürekleri hoplattı.

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Heloísa Honein, ara verdikleri çekimleri fırsat bilerek doğanın ortasında biraz boş zaman geçirme şansını geri çevirmedi.

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Cazibede Benvinda karakterini canlandıran meslektaşı Dandara Queiroz ile birlikte tatil yaptığı bilinen yıldız oyuncu güneşli günün tadını doyasıya çıkarttığı fotoğraflarını İnstagram adlı sosyal medya platformundan paylaşarak hayranlarını mest etti.

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Doğal güzelliğiyle ünü çoktan Brazilya sınırlarını aşan Heloísa, üstsüz çektirdiği pozun yanına anadan doğma yüzerken çektirdiği fotoğraflarla da gündeme otur.

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Heloísa 89.000 takipçisinin olduğu İnstagram'dan yayınladığı fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bir hayranı bu fotoğrafın altına "Bu doğallık, bu mükemmellik bir insana yakışamayacak düzeyde muazzam" yazdı.

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Bir başka hayranı ise "Doğadan bile daha güzel bir şey varsa o da doğayla bütünleşmiş bir Heloísa'dır" yorumunda bulundu.

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Heloísa ilk olarak 2022-2023 arasında yayınlanan Todas as Flores dizisinde oynamış ve buradaki başarısıyla kamuoyunun takdirine mazhar olmuştu.

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Yıldız oyuncu televizyonlarda boy göstermeden önce yoga eğitmenliği yapıyordu.

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