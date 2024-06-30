Sosyal medya alev aldı

Heloísa Honein, ara verdikleri çekimleri fırsat bilerek doğanın ortasında biraz boş zaman geçirme şansını geri çevirmedi.
Cazibede Benvinda karakterini canlandıran meslektaşı Dandara Queiroz ile birlikte tatil yaptığı bilinen yıldız oyuncu güneşli günün tadını doyasıya çıkarttığı fotoğraflarını İnstagram adlı sosyal medya platformundan paylaşarak hayranlarını mest etti.
Doğal güzelliğiyle ünü çoktan Brazilya sınırlarını aşan Heloísa, üstsüz çektirdiği pozun yanına anadan doğma yüzerken çektirdiği fotoğraflarla da gündeme otur.
Heloísa 89.000 takipçisinin olduğu İnstagram'dan yayınladığı fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir hayranı bu fotoğrafın altına "Bu doğallık, bu mükemmellik bir insana yakışamayacak düzeyde muazzam" yazdı.
Bir başka hayranı ise "Doğadan bile daha güzel bir şey varsa o da doğayla bütünleşmiş bir Heloísa'dır" yorumunda bulundu.
Heloísa ilk olarak 2022-2023 arasında yayınlanan Todas as Flores dizisinde oynamış ve buradaki başarısıyla kamuoyunun takdirine mazhar olmuştu.
Yıldız oyuncu televizyonlarda boy göstermeden önce yoga eğitmenliği yapıyordu.