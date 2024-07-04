Sosyal medya alev aldı. Yok böyle paylaşım

Ünlü popçu Aynur Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımla sıcaklardan bunalan herkesin içini serinletti.

"Kar aslında yazın yağmalı. Güneş de kışın açmalı" diyerek mevsimlerin sıradışı bir değişikliğini önerdi ve bu öneriyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Aydın'ın bu ilginç fikrine "Yusuf Güney bunu beğendi" gibi esprili yorumlarla karşılık verdiler.

AYNUR AYDIN KİMDİR?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğmuş, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı.

Müzikal kariyerine Almanya'da Sürpriz adlı gruba katılarak başlayan Aydın, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek "12 Çeşit La La - 12 Ways to La La" adında ilk solo albümünü çıkarmıştı.

2016 yılında "Emanet Beden" adlı albümünü piyasaya sürmüş ve bu albümdeki "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" gibi hit şarkılarla Türkiye'de üç numaraya yükselmişti.

Aynur Aydın, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla tanınan başarılı bir sanatçı.