Sosyal medya alkol ve uyuşturucudan tehlikeli

İş saatlerinde bile Facebook’a ya da Instagram’a girmeden edemiyorsanız, telefonunuz sinyalsizken ya da elinizin altında değilken endişeleniyorsanız yardıma ihtiyacınız var demek.

Sosyal medya alkol ve uyuşturucudan tehlikeli

Son yıllarda telefonlarını ellerinden bırakamayan sosyal medya kullanıcıları uzmanlardan yardım almaya başladı. Danışmanlar terapi, uzak tutma, farkındalık sağlama gibi yöntemlerle telefonda geçirilen zamanı sınırlamaya çalışıyor. Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi yöneticisi Pamela Rutledge, konuya ilişkin şunları söyledi::

“İnsanlara bu cihazları kullanma kursları veriyoruz, ama çoğu insan akıllı telefonunu satın alıp çıkıyor. Oysa her tür sosyal platformu güvenli kullanmak için belli becerilere ihtiyaç vardır.”

Houston’da terapist olarak çalışan Nathan Driskell, sosyal medya bağımlılığı yüzünden başvuruların yüzde 20 arttığını ve hastalarının yarısının bu şikayetle kendisine başvurduğuna dikkat çekerken, Tıp yayınları, sosyal medya bağımlılığını resmi bir hastalık olarak tanımıyor.

Driskell gibi bazı terapistler bu hastalarını da diğer bağımlılık tedavilerinde kullandıkları yöntemlerle tedavi ediyor. New York merkezli Talkspace adlı şirket ise internet üzerinden terapi olanağı sunuyor. Sosyal medya bağımlılığını da gündemine alan şirket 12 haftalık kapsamlı bir terapi uyguluyor. Şirke yöneticisi Linda Sacco konuya şöyle açıklık getirdi:

“Tedaviye ihtiyaçları olduğunu düşündüklerinde, telefonda geçirdikleri zamanı sınırlamaya çalışmış, ama başarılı olamamış ve kendilerini daha da kötü hisseder bir halde oluyorlar."

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