Sosyal medya, ‘Aşkı Hatırla’tıyor

18 Haziran’da Disney Plus’ta yayına giren ‘Aşkı Hatırla’ dizisi, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ağustos ayında en çok konuşulan yapım oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı diziyle ilgili 74 bin 900 paylaşım yapıldı. Dizi, evlilik yolunda ilerlerken ayrılık yaşayan ünlü mimar Deniz ile fenomen bir editör olan Güneş’in, tesadüfen karşılaşmalarının ardından telefonlarına düşen bir mesajın ardından kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulmalarını anlatıyor.

‘Aşkı Hatırla’ dizisini sırasıyla Çift Kişilik Oda, Leyla Hayat Aşk Adalet, Aile Saadeti, Geleceğe Mektuplar, Gassal, Prens ve Kader Oyunları takip etti.

‘Böyledir Benim Ayrılıklarım’ yayınlandı

Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Sertab Erener, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Böyledir Benim Ayrılıklarım’ı Kala Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Paptircem, müziği Said Furkan Karaca ve Emre Kula’ya ait şarkının düzenlemesini yine Emre Kula yapmış. Şarkıya Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Sertab Erener, şarkının aynı zamanda bir yüzleşme, bir yolculuk, bir davet olduğunu vurguluyor.

Sertab Erener, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Kavram ve Karmaşa Sergisi’ açıldı

Araştırmacı yazar Veysel Boğatepe’nin ‘Kavram ve Karmaşa Sergisi’, İstanbul Şişli'deki Ovooart Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanat danışmanlığını Ersin Alok’un, fotoğraf çekimlerini Esin Koç’un, küratörlüğünü ise Dr. Berkiz Berksoy’un üstlendiği sergi, İstanbul’dan sonra Adana ve Ankara’da sanatseverlerle buluşacak. Sergide Veysel Boğatepe’nin çalışma sürecindeki kişisel eşyaları da sergilenirken kedilerinin fotoğraflarına da yer verilmiş.

12 fotoğraftan oluşan sergi, 10 gün boyunca Ovooart Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.