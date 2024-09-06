Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir sürücü yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir sürücü yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa attı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam karşıdan karşıya yavaş yürüdüğü gerekçesiyle darp edildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş hareket ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir sürücünün aracından inerek kaldırımda yürüyen yaşlı adamla sözlü bir tartışmaya girdiği görülüyor.

Kısa bir konuşmanın ardından sürücü, aniden yaşlı adama kafa attı ve hızla aracına dönerek olay yerinden uzaklaştı. Kafa darbesiyle yere düşen yaşlı adam, zorlanarak ayağa kalkarken sendeledi.

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Olay, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, saldırganın yakalanması için yoğun tepkiye yol açtı.

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