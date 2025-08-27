Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: AKP’li Belediye Başkanı ile böyle dalga geçti

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın esnaf ziyaretindeki görüntüleri büyük tepki çekmişti. 35 bin liralık ayakkabısı ile pazarcıları ziyaret eden AKP’li Bahadır, domates fiyatları nedeniyle pazarcıları azarlamıştı.

Bahadır ayrıca gittiği zincir markette zor şartlarda çalışan personeli çayın alış fiyatını bilmediği için azarladı.

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

AKP’li Bahadır’ın sözleri tepki çekmeye devam ederken bir video sosyal medyada ortalığı birbirine kattı. Sosyal medya fenomeni Özkan Sağın paylaştığı videoda AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile dalga geçti. Binlerce beğeni alan videoda Sağın, pazarcıları çeşitli bahaneler ile azarlayarak tezgahlarının toplatılması için talimat verdi.

Söz konusu video sosyal medyada hızlıca gündem oldu.

İşte o video: