Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Hangisi anne, hangisi kızı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Hangisi anne, hangisi kızı?

Sosyal medyada viral olan anne kız paylaşımı kullanıcıların ilgisini çekti. Kamera karşısına geçerek dans eden anne ve kızını ayrıt edemediler. Hangisi anne, hangisi kızı?

Spor kombinleriyle kamera karşısında dans eden anne kızı kullanıcılar ayrıt etmekte zorlandı.

42 yaşındaki anne 19 yaşındaki kızıyla benzer bir spor kombini giydi ve birlikte bir dans kareografisi gerçekleştirdiler. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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“ANNENİN GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDIM”

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annenin güzelliğine hayran kaldım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annesinin daha genç göstermesi şaka mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Harika bir performans" yorumlarında bulundu.

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