İşte Pelikan Yalısı’ndan Kent Berberi’ne bakmak ile asgari ücretle geçinmek arasındaki uçurum…



Eskişehir, Tepebaşı Belediyesi Türkiye’nin ilk “Kent Berberi”ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Bu proje, dayanışmayı, paylaşmayı ve insana değer vermeyi esas alan belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır” dedi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da başlattığı Kent Lokantaları’nın açılışı sırasında da “Belediye esnaflık mı yaparmış!” dediler.

Sonra, Kent Lokantaları’nda emekliler ve öğrenciler kuyruk oldu.

Sonra, Türkiye’nin dört bir yanına Kent Lokantası istedi yurttaşlar…

Sonra, CHP’li belediyelere bir bir atanan kayyumlar Kent Lokantaları’nın faaliyetini durdurduğu anda büyük tepki gördü. Hemen yemek çıkarmaya başladılar.

İstanbul’da bir öğünü 300 ila 500 liraya yiyebilen emekli ve öğrenciler simit ve çayı bile en uygun yerde 60 liraya alabiliyor.

Kent Lokantası’nda ise bir öğün yemek 60 lira!

PELİKAN YALISI’NDAN BAKINCA…

Gelelim, Pelikan Yalısı’na…

Bir mahalle berberinde saç sakal tıraş olmanın 500 lira olduğundan habersiz olanlar, Kent Berberi’ni esnafla yarışmak olarak gördü.

Bir ilçede çalışma saatleri ve kapasitesi belli olan bir Kent Lokantası ve bir Kent Berberi’ni esnafla yarışmak olarak görenler, bir tıraşın neredeyse bir kilo kıyma fiyatına gelmesine ise ses etmedi!

Kent Lokantası ve Kent Berberi’ne tepki gösteren kişi, İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci…

Hani, AKP içindeki kavgada Pelikan Bildirisi yayınlayıp o bildirinin yazıldığı yerde 2017’de Pelikan Yalısı’nda poz veren Serkan İnci…

İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, Pelikan Yalısı'nda

AKP’den seçim dönemlerinde aldığı reklamlarla bilinen Serkan İnci…

Şöyle yazmış:

“Hay Allah’ım yeter artık ya…

Belediye Berber açmış. Bir de ilk kent berberi diye saçmalıyorlar.

Vatandaşın vergisiyle vatandaşa rakip olan berber.

Kapatın şu Belediyeleri veya bütçelerini kontrol edin. Bunlar belediyecilik nedir unutmuşlar.

Berber açmışlar yuh artık kardeşim”

Serkan İnci'nin “Kent Berberi”ni hedef alan tweeti

Serkan İnci’nin mesajı böyle ama bir de altına yurttaşın yazdığı yorumlara bakalım.

- “Berber fiyatları 30 dk’sı 600 tl. Neredeyse asgari ücretlinin 1 günlük kazandığı para. Burası 100 tl olacakmış.”

- “Hocam bırak açsınlar, berber fiyatları kıyma fiyatı ile yarışıyor.”

- “15.000 lira emekli maaşı alan emekli ayda bir kez saç kestirse maaşının 1/15’i.”

- “Berber fiyatlarından haberin var mı? İnsanlar artık hiçbir ihtiyacını uygun fiyata karşılayamıyor. Bir sus istersen.”- “Şu ekonomide bunu eleştirmek tuzu kuruluktur”

PELİKAN OLAYI NEDİR?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

3 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzguncuk'taki "Pelikan Yalısı" olarak da bilinen Bosphorus Global ofisini ziyaret etmişti.

Bosphorus Global, Twitter hesabından söz konusu ziyareti, "Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular. Başkan Erdoğan'a müessesemizin Fetö Gerçekleri, Yek Vücut, Doğrusu Ne, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Chronicles of Shame gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da eşlik etmesi dikkat çekmişti. Görüşmede Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt de yer almıştı.