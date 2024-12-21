Sosyal medya bununla çalkalanıyor: Kızılcık Şerbeti'nde Deniz Gezmiş göndermesi

Show Tv’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbetini dün akşam yayınlanan bölümünde yine olay olmayı başardı. Öyle bir konu açtılar ki sosyal medyada kısa sürede ilgi gördüler.

Kıvılcım ve Ömer akşam yemeği yerken aşk üzerine sohbet ediyorlardı. O sırada Ömer ‘Deniz Gezmiş’ten’ örnek verdi.

Ömer, Kıvılcım’a “‘Aşk solcudur’ der. ‘İnsanın sol yanını hedef alır. Aşk bu kadar solcuyken ondan sağ çıkmak mümkün değil’ demiş" şeklinde atıfta bulundu.

O sahnede sosyal medya da gündem oldu.

DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?

Deniz Gezmiş, 28 Şubat 1947’de Ankara’nın Ayaş ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Mukaddes Gezmiş ve babası Cemil Gezmiş’in öğretmen olması nedeniyle ilk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi İstanbul’da okudu. 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin Üsküdar İlçe Başkanlığına üye olan Deniz, daha sonra 1966 yılında Üsküdar İlçe Sekreterliğini üstlendi. Henüz lise yıllarındayken tanıştığı sol görüş ile genç yaşta kendini eylemlerin ortasında bulmuştu. 31 Ağustos 1966 tarihinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin, Taksim Anıtı’na çelenk koymaları sırasında, TÜRK-İŞ yöneticilerini protesto eden grupla beraber yaptığı eylem sonucunda gözaltına alındı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972’ nin ilk saatlerinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildi.

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