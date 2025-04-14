Savcılıktan, çocuklara cinsel içerikli mesaj atan patenciye soruşturma! 2,4 milyon takipçisi var…

Çocuklardan cinsel içerikli taleplerde bulunan skandal mesajların ifşa olmasıyla Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyadan çocuklara uygunsuz mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI KARARI
Öte yandan Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?
Sosyal medyadaki iddialar ardından milli sporcu Ali Efe Güneş'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında?
Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmakta.