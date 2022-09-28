28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman'ın pili bitik davasına 2 yıl hapis istemi

Hikmet Karaman'ın pili bitik davasına 2 yıl hapis istemi

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz sanık Nejdet K. isimli şahsa dava açıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:41
Takip Et

Sosyal medya davasında Hikmet Karaman'a pili bitik diyen taraftara 2 yıl hapis istendi

Hikmet Karaman'ın pili bitik davasına 2 yıl hapis istemi
+
Aa
-

Olay, geçen yıl 3 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Nejdet K. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabından "Pili bitik, son vurgunlarını yapıyor. İlk yarı sonunda Kayseri'den de şutlarlar.

Biraz da oradan yolunu bulur" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Nejdet K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Nejdet K. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.
Sanık Nejdet K., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

hukuktan anlamaz
28.09.2022 15:42
Hesap benim değil diyerek inkara gitse hakim daha çok ceza verecek. Pişmanlık akıllıca.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
2
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
3
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
4
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿Dünyanın en güzel Müslüman kadını seçildi. Birinci olan isim herkesi şaşırttı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
5
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
6
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
7
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Çiftçi enflasyona meydan okudu. Marketler şok geçirdi
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Adıyaman'da korkutan yangın
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
﻿UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. İşte final programı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.