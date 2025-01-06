Sosyal medya deneyi sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Olay, 17 Aralık günü İzmir Bornova ilçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne, Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

YAŞAM SAVASI 16 GÜN SÜRDÜ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamasında;

"Bir süredir hastanede tedavisi devam eden Mert Yetiştiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir.

Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz' ifadelerini kullandı.