Sosyal medya detoksu mental sağlığı güçlendiriyor

Psikolog Özge Sert, sosyal medya kullanıcılarının uygulamalardaki sürelerini kısıtlamalarının zihinsel sağlık için önemli olduğunu belirtti. Özge Sert, 'Bazen sosyal medya detoksları yapmak, zihinsel sağlığı güçlendirmek için etkili bir yöntem' ifadelerinde bulundu. Onma Psikoloji'den Sert, günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medyanın, kullanıcıların başkalarının hayatlarına dair sürekli bir tanıklık sunarak, kıyaslama eğilimlerine yol açtığını vurguladı. Bu kıyaslamalar, bireylerde olumsuz duygulara neden olabileceği gibi, özdeğer duygusunu da zedeleyebiliyor. Özellikle gençler, sosyal medyada gördükleri mükemmel yaşamlarla kıyaslandıklarında kendilerini yetersiz hissetme riski taşırken, bu durum depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

Sert, sosyal medyanın aynı zamanda anksiyete ve yalnızlık hislerini tetikleyebileceğini belirtti. Uzun süre sosyal medyada kalmanın, kullanıcılar arasında kaygı, yalnızlık ve sosyal izolasyon duygularını artırdığını ifade eden Sert, bu duygusal yüklerin farkında olunmadan göz ardı edilebileceğini kaydetti. Sosyal medya kullanımının sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin ruh sağlığını korumak açısından son derece önemli olduğunu belirten Sert, telefon ayarlarından uygulama sürelerinin kısıtlanabileceğini ve bu sayede sosyal medya kullanımının daha kontrollü hale getirilebileceğini dile getirdi.

Ayrıca, Sert, 'Bazen sosyal medya detoksları yapmak, zihinsel sağlığı güçlendirmek için etkili bir yöntem olacaktır. Bu süreçte bireyler, dijital dünyadan uzaklaşarak, kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabilir.' dedi. Sosyal medyanın olumsuz etkilerini azaltmak için bilinçli bir kullanımın şart olduğunu vurgulayan Sert, sosyal medyanın doğru yönetildiğinde sosyal bağlantıları güçlendirebileceğini ancak kontrolsüz kullanımın ruh sağlığını tehdit edebileceğini sözlerine ekledi. Bu bağlamda, sosyal medya ile ilişkilerin gerektiğinde sorgulanması ve ihtiyaç duyulduğunda profesyonel destek alınması gerektiğini ifade etti.