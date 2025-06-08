Sosyal medya diyetleri tehlike saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sosyal medya platformları, özellikle X, her gün yeni bir diyet trendiyle çalkalandı. “Hızlı kilo verme” vaadiyle ortaya çıkan bu diyetler, milyonlarca kullanıcıyı cezbetti. Ancak bilim insanları ve beslenme uzmanları, sosyal medya diyetlerinin çoğunun bilimsel temelden yoksun olduğunu ve sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Peki, sağlıklı zayıflamanın püf noktaları nelerdir ve sosyal medya diyetlerine neden temkinli yaklaşmalıyız? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, sosyal medya diyetlerinin çoğunun kısa vadeli sonuçlar sunduğunu, ancak sürdürülebilir olmadığını belirtti.

The Lancet’ta yayınlanan bir çalışmada, düşük karbonhidrat veya tek tip gıda odaklı diyetlerin (örneğin, sadece meyve veya sıvı diyetler) metabolik dengesizliklere yol açabileceği gösterildi.

Dr. Willett, “Bu diyetler genellikle besin eksikliklerine neden oluyor ve uzun vadede kilo alımıyla sonuçlanabiliyor” dedi.

Bağırsak sağlığı için dört mucize besin

Londra’daki Imperial College’dan Prof. Gary Frost ise sosyal medya diyetlerinin bağırsak sağlığına olan etkilerine dikkat çekti.

Nature Reviews Gastroenterology’de yayımlanan bir makalede, dengesiz diyetlerin bağırsak mikrobiyotasını bozarak sindirim sorunlarına ve hatta bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açabileceği belirtildi. Frost, “Kilo vermek için sağlıktan ödün vermek mantıksız. Dengeli bir diyet her zaman daha etkili” dedi.

UZMANLARDAN UYARILAR

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, sosyal medya diyetlerinin genellikle “hızlı sonuç” odaklı olduğunu ve bu yaklaşımın tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Bir haftada 5 kilo verme vaadi gerçekçi değil. Bu tür diyetler genellikle kas kaybına ve su kaybına neden olur, yağ yakımı ise minimaldir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, sağlıklı kilo verme haftada 0.5-1 kg arasında olmalı ve bu süreç dengeli beslenme ile desteklenmeli.

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Stanford Üniversitesi’nden Dr. Michael Mosley, sosyal medya diyetlerinin psikolojik etkilerine de dikkat çekti.

Journal of Behavioral Medicine’de yayınlanan bir araştırma, kısıtlayıcı diyetlerin stres ve anksiyeteyi artırabileceğini, bu durumun da kortizol seviyelerini yükselterek kilo alımıyla sonuçlanabileceğini ortaya koydu. Mosley, “Sürdürülebilir bir yaşam tarzı değişikliği, herhangi bir ‘mucize diyetten’ daha etkili” dedi.

Sosyal medya diyetleri, hızlı sonuçlar vaat etse de genellikle sağlık riskleriyle dolu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sürdürülebilir kilo kaybı için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzının önemini vurguladıç

X’te kullanıcılar bu diyetler üzerine hararetli tartışmalar yürütürken, uzmanlar bir kez daha uyarıyor: Sağlığınızı riske atmadan zayıflamak için bilime kulak verin!