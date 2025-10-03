Sosyal medya diyetlerinin bilim dışı sırları ortaya çıktı

Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Eric Rimm ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Fiona Gribble gibi önde gelen yabancı uzmanlar, bu trendlerin yeme bozukluklarına ve ciddi besin eksikliklerine yol açtığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA DİYETLERİNİN BİLİM DIŞI YÜKSELİŞİ: UZMANLARDAN NET UYARI

Sosyal medya mecralarında bir salgın hızıyla yayılan ve genellikle ünlüler veya 'influencer'lar tarafından tanıtılan katı diyet rejimleri, küresel çapta bir sağlık sorunu haline geldi. Bilimsel verilerden uzak, kişiselleştirilmemiş bu beslenme düzenleri, kısa vadeli kilo kaybı vaat ederken uzun vadede ciddi sağlık riskleri taşıdığı yönünde güçlü uyarılarla karşılaştı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Son yıllarda artan sayıda bilimsel çalışma, sosyal medya kaynaklı beslenme paylaşımlarının yeme tutum ve davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini belirledi. Yapılan araştırmalar, özellikle genç bireylerde, sosyal medyada karşılaşılan ideal vücut görünümleri ve hızlı sonuç vadeden diyet trendlerinin olumsuz yeme tutumlarına sahip olma riskini artırdığını gözler önüne serdi.

Yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, sosyal medyadaki beslenme içeriklerini takip eden yetişkinlerin önemli bir yüzdesinin olumsuz yeme tutumu davranış puanları aldığı tespit edildi. Bu durumun, bireylerin gıdayla sağlıksız bir ilişki kurmasına ve sürekli diyet döngülerine girmesine neden olduğu belirtildi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: METABOLİK HASAR VE PSİKOLOJİK BASKI

Dünyanın önde gelen beslenme ve tıp otoriteleri, sosyal medya diyetlerinin yol açtığı tehlikelere dair net görüşler bildirdi.

Harvard Tıp Okulu Beslenme ve Epidemiyoloji Profesörü Dr. Eric Rimm, bu diyetlerin özellikle "aşırı kısıtlayıcı" doğasına dikkat çekti. Rimm, konuyla ilgili bir açıklamasında, "Tek tip gıdaya veya çok düşük kalorili alıma dayanan bu rejimler, vücudun ihtiyaç duyduğu temel makro ve mikro besinlerin eksikliğine yol açar. Bu durum, metabolizmanın yavaşlamasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hatta kalp ritmi bozukluklarına bile neden olabilir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cambridge Üniversitesi'nde Moleküler Metabolizma Profesörü olan Prof. Fiona Gribble, sosyal medyanın oluşturduğu "mükemmeliyet baskısının" psikolojik etkilerine odaklandı.

Prof. Gribble, "Platformlarda sürekli olarak sergilenen filtrelenmiş ve ulaşılmaz vücut standartları, bireylerde beden dismorfisine ve obsesif yeme davranışlarına zemin hazırladı. Hızlı kilo kaybı başarısızlıkla sonuçlandığında yaşanan hayal kırıklığı ve suçluluk duygusu, yeme bozukluklarının tetikleyicisi oldu" dedi ve bu durumun ruh sağlığı üzerindeki kalıcı etkileri konusunda uyardı.

GÜVENİLİR KAYNAK İHTİYACI VURGULANDI

Araştırmalar, sosyal medya kullanıcılarının beslenme konularında en güvenilir bilgi kaynağı olarak diyetisyenleri gördüğünü gösterse de, bireylerin önemli bir çoğunluğu yine de influencer'ların sunduğu bilimsel dayanaktan yoksun içeriklerden etkilendiğini bildirdi.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının bu tür potansiyel zararlı içeriklerin yayılımını kontrol etme sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi ve tüketicilerin de karşılaştıkları bilgilerin kaynağını ve bilimsel dayanağını sorgulaması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medya diyetlerinin cazibesine kapılanların, sağlığı tehlikeye atmadan önce lisanslı bir sağlık veya beslenme uzmanına danışması gerektiği ifade edildi.