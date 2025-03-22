Sosyal medya egzersizleri tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı

Londra King's College Fizyoterapi Bölümü'nden Dr. Michael Pearson, sosyal medya egzersiz trendleriyle ilgili şu uyarıda bulundu:

"İnternette izlediğiniz bir egzersiz videosunda yanlış bir teknik kullanmanız, omurga disklerine aşırı baskı yapabilir ve zamanla ciddi bel fıtığına yol açabilir. Profesyonel rehberlik olmadan uygulanan hareketler uzun vadeli sağlık sorunlarına davetiye çıkarır."

Harvard Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Uzmanı Dr. Emily Jacob ise şunları ekledi:

"Egzersiz videolarının çoğu, bireysel ihtiyaçları ve fiziksel sınırlamaları göz önünde bulundurmadan hazırlandığı için herkes için uygun değildir. Bilinçsizce yapılan bu egzersizler omurga ağrıları, duruş bozuklukları ve kas hasarlarına sebep olabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANLIŞ EGZERSİZİN ETKİLERİ

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy'de yayımlanan bir çalışma, yanlış egzersiz tekniklerinin omurga üzerinde baskı oluşturduğunu ve akut bel ağrısı vakalarını artırdığını göstermekte.

Spine Journal'daki bir araştırma, bilinçsizce yapılan sırt egzersizlerinin duruş bozukluklarına yol açabileceğini ve bu durumun kronik omurga rahatsızlıklarıyla sonuçlanabileceğini vurgulamakta.

British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan bir inceleme, sosyal medya kaynaklı egzersizlerin, bireysel farklılıklar dikkate alınmadığında kas-iskelet sistemi üzerinde kalıcı hasarlara neden olabileceğini ortaya koydu.

OMURGA SAĞLIĞINI KORUYARAK EGZERSİZ YAPMANIN YOLLARI

1. Uzman Rehberliği: Herhangi bir egzersize başlamadan önce bir fizyoterapist veya spor eğitmeninden profesyonel rehberlik alın.

2. Bilinçli Video Seçimi: Sosyal medyada yer alan güvenilir kaynaklardan, profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan videoları tercih edin.

3. Bireysel Farklılıkları Dikkate Alın: Kendi fiziksel durumunuza uygun egzersizleri seçerek omurganızı aşırı zorlamaktan kaçının.

4. Isınma ve Esneme: Egzersize başlamadan önce kaslarınızı ısıtın ve hareket sonrası esneme yaparak sakatlanma riskini azaltın.

5. Duruş Kontrolü: Egzersiz sırasında vücut pozisyonunuza dikkat edin ve sırtınızı doğru hizalamaya özen gösterin.

SAĞLIKLI EGZERSİZ İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİMLER

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sosyal medyada yayılan egzersiz videolarının yanlış uygulandığında omurga sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Sağlıklı bir spor rutini oluşturmak için profesyonel rehberlik almak ve bireysel ihtiyaçlara uygun egzersizler yapmak hayati önem taşıyor.

Egzersiz yaparken sağlığınızı riske atmadan bilinçli seçimler yapmayı unutmayın.