Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum"

Sosyal medyanın sokak röportajcılarından fenomen Arif Kocabıyık, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983’de Antalya Elmalı’da dünyaya geldi. 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

İlave Tv kanalı 2018 Mayıs ayında 11 bin abone sayısına ulaştı. Kanalın popülerleşmesi üzerine Türkiye turuna çıkan Kocabıyık ve kanalın kameramanı, 2019'un ilk aylarında 90 bin aboneye sahip oldu. Kanal Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneye ulaştı.

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştu. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterildi fakat milletvekili seçilemedi.