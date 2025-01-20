Sosyal medya fenomeni Asli Fernández hayatını kaybetti. Bir estetik kurbanı daha...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Asli Fernández hayatını kaybetti. Bir estetik kurbanı daha...

Bir estetik faciası daha yaşandı. Sosyal medyada yaptığı tırnak tasarım videolarıyla tanınan fenomen Asli Fernández’in geçirdiği estetik operasyonu sonrasında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Fenomen kadının ölümünü eşi Christian Carreón, sosyal medyada hesabından duyurdu.

dsdsdsd.jpg

Karın germe ve liposuction operasyonları için Tijuana'dan Monterrey'e giden, 30 yaşındaki 2 çocuk annesi tırnak tasarımcısı fenomen Asli Fernández, operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

dsd.jpg

Genç kadının eş ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı “Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum” paylaşımıyla duyurdu.

sosyal-medya.jpg

Yabancı basında yer alan haberlerde genç fenomenin ölümüne ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NEŞE ÖZKAN DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul'da özel hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti. Neşe Özkan’ın ölümünün etkileri geçmeden bir fenomen daha estetik ameliyatı nedeniyle öldü.

Son Haberler
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı