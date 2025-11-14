Olay, dün akşam saat 22.00 civarında Tomtom Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ihbarı üzerine hemen harekete geçti ve soruşturma başlattı.

Ünlü'nün, çalışanı hem fiziksel olarak yaraladığı hem de sözlü tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli B. Ü., polis tarafından derhal gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, kafenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, daha önce mühürlenmiş olduğu ancak mührün bozularak izinsiz olarak yeniden açıldığı anlaşıldı. Bu durum üzerine iş yeri ekiplerce tekrar mühürlenerek kapatıldı ve faaliyetlerine ara verildi.

Gözaltındaki şüphelinin, "kasten yaralama" suçlamasıyla savcılığa çıkarılacağı bildirildi. Öte yandan, darp anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Görüntülerde, zanlının çalışanına beyzbol sopasıyla vurarak saldırması ve ardından tehditler savurması net bir şekilde görüldü.