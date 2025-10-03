Sosyal medya fenomeni 'Basel' tahliye edildi

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 9 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan “Basel” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan’ın ilk duruşması bugün görüldü.

Aslan’ın tahliyesine karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 9 Ocak’a erteledi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan hakkında bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 8 Temmuz’da soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 Temmuz’da tutuklandı.

Aslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

Basel'e bir dava daha

Silivri’de yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aslan’ın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bekir Aslan Silivri’den getirilerek duruşmada hazır bulundu.

Sosyal medya fenomeni "Basel" hakkında şok karar!

‘O PAYLAŞIMIM NETANYAHU’YA YÖNELİK’

Cumhuriyet'teki habere göre savunma yapmak için söz alan Aslan, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İlgili paylaşımımımda Cumhurbaşkanının ismi veya fotoğrafı yer almıyor. O sabah Trump, Netanyahu ile görüşmüştü ve İsrail Gazze’yi bombalamıştı. Onun üzerine ben bu paylaşımı yaptım. Bu tweeti Netanyahu’ya yönelik olarak atmıştım” dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

“3 aydır da Netanyahu’ya yönelik attığım tweetten dolayı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ten dolayı tutuklu bulunmaktayım” ifadeleriyle sözlerine devam eden Basel, “Bu süreçte eğitim hayatım aksadı, bitirme tezimi yazamadım. Hem tahliyemi hem de beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan müdafi avukatlar da soruşturma dosyasının usulsüzlükler içerdiğini ve Aslan’ın üzerine atılı suçu işlemediğini dile getirerek, Aslan’ın beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aslan’ın tahliyesine karar verdi ve Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 9 Ocak saat 10.35’e ertelendi.