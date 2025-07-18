Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınan ve kendine has söylemleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Mersin’in Erdemli ilçesi merkezinde motosiklet kazası geçiren Yıldırım, başından aldığı darbe nedeniyle ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Buradan beyin kanaması teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç fenomen, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

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Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Acı haberin ardından sevenleri yasa boğulurken, Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi.

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Burada kılınan cenaze namazının ardından, genç fenomen dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Özellikle motivasyon dolu sözleri ve sevgi temalı içerikleriyle dikkat çeken Yıldırım’ın, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" ifadeleriyle çektiği videolar, ölümünün ardından takipçileri tarafından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

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