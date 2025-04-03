Sosyal medya fenomeni Enes Özel'de gözaltında!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sosyal medya fenomeni Enes Özel'de gözaltında!

2 Nisan boykot soruşturmasında 11 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında sosyal medya fenomeni doktor Enes Özel de var. Özel’in avukatı açıklamalarda bulundu.

19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan gösterilerin ardından 2 Nisan genel boykotuyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi arasında doktor Enes Özel'in de bulunduğu öğrenildi.

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Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu. Başarır, müvvekkilinin, hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi.

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Başarır şunları paylaştı:

Gözaltına alınan doktorun ricası...

"Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

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"Enes Özel'i derhal serbest bırakın"

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi.

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Ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Dr. Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın."

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