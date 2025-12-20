Başörtüsü taktığı paylaşımla gündeme gelen Murat Övüç'ün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandığı belirtildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.