Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşine hapis şoku! Şirketlerine kayyum atanmıştı

Eşi, 4 çocuğuyla birlikte sosyal medyadan sürekli paylaşımlar yapan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, MASAK’IN merceğine girmişti. Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak bilinen şahıslar hakkında, ilgi çekici paylaşımlar yoluyla yüksek sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları ve gerçek piyasada herhangi bir karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan satışa sundukları yönünde ihbarlar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketi ile ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirmesi yapıldı.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanıkların üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları sürüyor.