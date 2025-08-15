Sosyal medya fenomeni Rachel Araz dördüncü kez hamile! Kiresepi Ailesi büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Dokuz sene iş insanı Sami Kiresepi ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’den sevindirici haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak.

Moda ikonu olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rachel Araz Kiresepi, 4. kez anne olmaya hazırlanıyor...

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi’yi yazdı.

İşte o yazı...

"İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner’in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti.

Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili sevinci paylaşayım. 2016’da evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir yuva kuran Rachel Araz Kiresepi hamile!

2018’de kızları Galia’yı, 2020’de oğulları Lionel’i, Şubat 2024’te ikinci kızları Isabella’yı kucağına alan Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız...

Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini belirtirdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını düşünürdü! Demek ki gerçekmiş!

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 40’ına basmadan çocukları beşleyecek gibi duruyor. Bu arada geçen yıl doğan Isabella ile evdeki kız sayısı artmıştı.

Bakalım dördüncü bebekle denge sağlanacak mı, yoksa kızlar üstünlüğü sürdürecek mi? Anne ve bebek sağlıkla dolsun...".

RACHEL ARAZ KİRESEPİ KİMDİR?

Rachel Araz Kiresepi, 24 Mart 1988'de İstanbul'da doğan sosyal medya fenomeni ve influencer'dır.

Notre Dam de Sion Fransız Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü mezunudur.

Beymen'de çalıştıktan sonra sosyal medya danışmanlığı, içerik editörlüğü ve YouTube videoları ile tanındı.

2016'da Santa Farma İlaç Sanayi patronu Sami Kiresepi ile evlendi; Galia (2018), Lionel (2019) ve Isabella (Şubat 2024) adında üç çocuğu var.

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

