Sosyal medya fenomeni, Tadic’e bağlama büyüsü yaptı. Deftere tek tek not aldı

Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Buna göre, ünlü fenomen Canan Çetin, Tadic’e bağlama büyüsü yaptı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Tadic’e saplantılı olan Canan Çetin büyü yaparak tecrübeli futbolcuyu elde etmek istedi. Canan Çetin'in Dusan Tadic'e yaptırdığı büyünün detaylarının yer aldığı defterin ortaya çıkması sonucu Volkan Çetin, 13 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Defterde yer alan bilgiler ise adeta kan dondurdu. Tadic ile yan yana fotoğrafını koyan fenomen, fotoğrafın hemen altına büyü sözlerini yazdığı görüldü.

DEFTERE TEK TEK NOT ALDI

Defterde yer alan bilgiler ise adeta kan dondurdu. Tadic ile yan yana fotoğrafını koyan fenomen, fotoğrafın hemen altına büyü sözlerini yazdığı görüldü.

Yazının bir kısmında, "O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun" ifadeleri yer aldı.

DOMUZ YAĞI VE MEZARLIK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğu notta, "Ölümü en fazla 40 gün ölmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor" notu da bulundu.

Sosyal medya fenomeninin eşi Volkan Çetin, aldatıldığını düşünerek boşanma davası açtı. Davaya sunulan dilekçede; 5 milyon lira manevi tazminat ile 4 ve 10 yaşlarında iki çocuğun velayetinin babaya verilmesi istendi.

Ayrıca boşanma davasında Canan Çetin'in Tadic ile birlikte olan pozun duvar kağıdı olarak kullanılması bilgisine de yer verildi.