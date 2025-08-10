Sosyal medya fenomeni trajik şekilde can verdi!

Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Motor tutkunu olan Narin'den geriye sosyal medyada paylaştığı videoları kaldı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.