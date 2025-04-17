Sosyal medya fenomenin milyon dolarlık düğününe ünlü isimler akın etti! Altınlar cam fanusun içinde geldi

İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı düğünde Şafak Sezer, halay çekti. Öte yandan düğüne Dilan Polat ve Özlem Lina Öz de geldi. Dalveren'e takılan altınlar ise herkesi hayrete düşürdü.

TAKILAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in düğün görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Altınları taşımakta zorlanan sosyal medya fenomeninin düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

Öte yandan Dalveren, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde de yer aldığı ortaya çıktı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sosyal medyada çok konuşulan düğünde İbrahim Tatlıses şarkı söylerken, Şafak Sezer halay çekti.

Düğünde bir cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altın setlerle damadın gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Dalveren; taç, kemer ve boyundan beline kadar gelen altın üst ve bileklikler ile adeta altın gelinlik giydi.