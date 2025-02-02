Sosyal medya fenomeninden milyon dolarlık vurgun! Binlerce insanı böyle ağına düşürmüş

Sosyal medya ve Telegram üzerinden kendini kripto para uzmanı ve kripto para madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan ve binlerce kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen sosyal medya fenomeni Metin Emir hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. Emir’in yüksek kar vadiyle insanları dolandırdığı iddia edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, binlerce takipçisi bulunan Metin Emir isimli sosyal medya fenomeni hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.

KENDİNİ BİTCOİN YORUMCUSU VE YATIRIMCISI OLARAK TANITTI

Telegram sayfası kurarak kendisini Bitcoin yorumcusu ve yatırımcı olarak tanıtan Emir, insanları kandırıp ağına düşürdü. Emir hakkında farklı şehirlerden yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.

“DİNİ SÖMÜREREK PARA KAZANIYORDU”

Metin Emir’e eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 350 bin lirayı veren Abdullah G., “ Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor” dedi.

"5 BİN DOLAR VERDİM"

Batman'da yaşayan Ahmet Y., ise "5 bin dolar verdim. Tiktok'ta canlı yayınlar açıp yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. İletişim için de Telegram adresinden ulaşmamızı istiyordu. Ben de 1 yıldır takip ediyordum” dedi.