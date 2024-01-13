Sosyal medya fenomenine ceza üstüne ceza. 1 milyon TL'yi buldu

Sosyal medyada çektiği al-sat videoları ile ün yapan M.M.’nin geçtiğimiz aylarda yetki belgesi bulunmadan satış yaptığı tespit edilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan para cezası kesilen M.M. 300 bin lira ödemişti. Yaptığı satışlarda vergilerini ödemeyen M.M.’ye bir kötü haber de Vergi Dairesi’nden geldi. 2022-2023 yılları arası al-sat yaptığı 48 aracın vergisini ödemeyen M.M.’ye 700 bin lira ceza daha kesildi. Toplam 1 milyon lirayı bulan para cezası sonrası açıklama yapan M.M. ise “Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz” diye konuştu.

Yetki belgesi olmadan ticaret yapan M.M.'ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırın üzerinde 300 lira para cezası kesilmişti. M.M., alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha para cezasına çarptırıldı, toplam ceza ise 1 milyon liraya ulaştı. Kendisine verilen cezanın haklı olmadığını öne süren M.M., “Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira. Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Araba alıp sattık. Araba alım satım yaparken aradaki kârımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi. Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim. O konuda bir şey diyemem” dedi.

Kendisine kesilen cezalardan sonra araç piyasasında düşüş yaşadığını söyleyen M.M., “Bana 2 ay verin araç piyasasını düşüreyim demiştim. Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon liraya patlamış oldu. Galerici açmak yetki belgesi alma işlemleri biraz daha kolaylaştırılsa insanlar için daha kolay olur. Ama şunu unutmayalım. Vekalet ile aldığım için de ceza yedim. Babamın üstüne sattığım arabadan da ceza yedim. Babama ceza gidecekti ticarî amaçlı ben sattığımı söyledim, ceza bana gelmiş oldu” dedi.

M.M. şöyle devam etti: "Galerici olmak isteyenler için galerici belgesi almak çok zor. Yetki belgesi ve yeterlilik belgesi almak zor olduğu için insanlar böyle yollara başvuruyor. Bu biraz daha kolaylaştırılsa daha mantıklı olabilir. Vekalet ile sattığım araçlar için ceza yedim. 700 bin liranın içinde eşimin, babamın, kayınbiraderimin ve vekalet ile sattığım hepsi dahil. Herkes gibi eşten dosttan vekalet alarak satmaya devam ettim. O vekaletlerin dahi cezası eklenmiş şekilde 700 bin lira. Ticaret Bakanlığı da yetki belgem olmadığı için 300 bin lira ceza kesmişti. Şunu da unutmayalım Peygamber Efendimizin dediği gibi ‘rızkın 10’da 9’u ticarettedir’”

Yediği cezalarına rağmen al sat yapmaya devam edeceğini ifade eden M.M., “Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz. Şu an belgelerimiz almak için çalışıyoruz. Biraz daha kolaylaştırılsa insanlar da kaçamak yol aramaz. Şimdi belge alacağım dükkânın içi 80 metrekare ve evin altı olmayacak. Araba satıyoruz. Burada dükkân olsa ne olacak dışarıdan satsam ne olacak. Araba sattığım için vergimi ödemek istiyorum, ödeyemiyorum. Direkt ceza olarak yansıyor” diye konuştu.