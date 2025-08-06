Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!

Sosyal medyada "Arda Edeoğlu" adıyla tanınan fenomen Onur Karael'in silahlı saldırı sonucu çocuklarının yanında öldürülmüştü. Acılı eşi Meryem Karael adalet çağrısında bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 14 Temmuz 2025'te yaşanan olayda, Onur Karael 3 kızıyla birlikte aracındayken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binlerce takipçisi olan fenomenin cenazesi, memleketi Yüksekova'da toprağa verilirken, aile taziye kurmadı.

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Saldırı sırasında araçta bulunan 3 kızı da yaralanan Meryem Karael, olay gecesini gözyaşları içinde anlattı. Eşi ve çocuklarının haince pusuya düşürüldüğünü belirten Karael, "Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar" dedi.

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Silah seslerini duyunca oğluyla birlikte yere yattığını söyleyen Karael, yaralanan 3 kızının her birinin bedeninde 4-5 mermi bulunduğunu ve yoğun bakımda olduklarını aktardı.

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü belirten Meryem Karael, eşinin ve çocuklarının masum olduğunu vurguladı: "Hala tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" ifadelerini kullanan Karael, yapılan barış çağrılarına da tepki gösterdi. Meryem Karael, barış çağrılarına olumlu bakmadığını dile getirerek, "Daha çok anne ağlamasın istiyoruz. Barış istemiyorum, sadece adalet istiyorum. Eşim haince öldürüldükten sonra o barışın bir anlamı kalmadı" dedi.

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Olayı bir "katliam" ve "vahşet" olarak tanımlayan Karael, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu belirtti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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