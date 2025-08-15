Sosyal medya fenomeninin evliliği 4 ay sürdü!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile altınların konuşulduğu gösterişli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Altın ve pırlantaların adeta yarıştığı, milyon dolarlık takıların gündem olduğu düğün, sosyal medyada günlerce en çok konuşulanlar arasındaydı. Dalveren, ayrılık kararı aldığını açıkladı.

Dalveren sosyal medyadan "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok. Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi" şeklinde mesajlar paylaştı. Dalveren sosyal medya hesabından da düğün fotoğraflarını kaldırdı.

Fenomen isim gündeme gelen altınlarla ilgili olarak ise altınları kendisinin aldığını ve geri istediğini de belirtti.

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu.

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştır. Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çekmiş, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde rol almıştır.

Müzik kariyerine 2014 yılında "Hastam Çok" adlı şarkısıyla adım atan sanatçı, "Havam Yerinde", "Yak Yak" ve Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının cover'ı gibi parçalarla tanınmıştır.

Aleyna Dalveren, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmiştir. Lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah gösterdiği paylaşımlar nedeniyle 2023 yılında gözaltına alınmış, bu olay medyada geniş yankı bulmuştur. Sanatçının annesi Başak Dalveren de müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren, annesinin "Senelerimi Verir misin" adlı şarkısının klibini yönetmiştir.