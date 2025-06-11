Sosyal medya fenomeninin fotoğrafına şikayet yağdı!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşırken beklenmedik bir sansürle karşılaştı.

Ünlü isim, Instagram’a “Hello summer” (Merhaba yaz) notuyla yüklediği fotoğrafının platform tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Yağcıoğlu'nun dantel detaylı tatil kombini, bazı kullanıcılar tarafından "çıplaklık" gerekçesiyle şikayet edildi. Fotoğrafın yayından kaldırılmasına tepki gösteren fenomen, sosyal medya hesabından isyan etti:

“Çıplaklık yüzünden şikayet etmişsiniz, postu kaldırdı Instagram! Şikayet eden arkadaşlar hasta mısınız?”

Tepkisini sürdüren Yağcıoğlu, herkesin giyim tercihine saygı duyulması gerektiğini vurguladı:

“İsteyen istediğini giysin, size ne? Ben kapalı insana da saygı duyuyorum, her tarafını açana da... Çünkü beni ilgilendirmiyor. Gündüz plajda bikinimi giyiyorum, akşam da bikini altımla plaj partisine gidiyorum.”

Yağcıoğlu, kısa süre önce iş insanı Allan Hakko ile ilişkisini de sonlandırmıştı. Tatilini ünlü isimlerle birlikte geçiren fenomen, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.