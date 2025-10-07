Sosyal medya fenomenlerine büyük şok! Mükremin’in ardından Karagül’e de erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in ardından Karagül adıyla bilinen Merve C’nin Instagram hesabına da Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Karagül adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Merve C., çocuklarına yönelik fiziksel şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çocuğu yaralandığı sırada canlı yayına devam eden Karagül’e Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Karagül’ün 3 çocuğu devlet koruması altına alınmıştı.

KARAGÜL’ÜN DE HESABI ERİŞİME KAPATILDI

TikTok ve Instagram üzerinden fenomenlik yapan Karagül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Mükremin Gezgin'in ardından, Karagül olarak tanınan Merve C.'nin Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.

Karagül Merve C.'nin Instagram hesabı Türkiye'den erişime engellendi. BTK kararıyla Karagül’ün hesabı artık Türkiye’den görülemeyecek.

