Sosyal medya güzellikleri öldürüyor mu? Uzmanlar açıkladı

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, yapay güzellik algısı gençler arasında yeme bozukluklarının artmasına yol açıyor. İnce bel, kusursuz cilt ve ideal beden ölçüleri gibi dayatılan standartlar, özellikle ergen ve genç yetişkinlerde anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikledi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu algının psikolojik ve fiziksel yıkımına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYANIN YIKICI ETKİSİ

York Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sosyal medya platformlarında geçirilen zamanın, beden algısı bozukluğu ve yeme bozuklukları riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Instagram ve TikTok gibi görsel ağırlıklı platformlarda, genç kadınların %60’ı kendilerini “ideal” bedenlerle karşılaştırarak öz güven kaybı yaşıyor. Bu durum, özellikle 15-24 yaş arası bireylerde yeme bozukluklarının yaygınlaşmasına zemin hazırladı.

Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) tarafından yapılan bir başka çalışma, sosyal medyanın genç kadınlar üzerinde “kendini nesneleştirme” ve beden imajı kaygılarını artırdığını gösterdi.

Araştırma, Instagram kullanımının yoğun olduğu 18-25 yaş arası kadınlarda, yeme bozukluğu belirtilerinin %35 daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: “KÜLTÜREL BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Uzmanlar, yeme bozukluklarının arka planında genellikle çocukluk travmaları ve duygusal ihmallerin yattığını belirtti.

Yeme bozukluğu, beyinde bağımlılık etkisi yaratıyor. Kişi, duygusal ihtiyaçlarını yemekle gidermeye çalışıyor. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı, bu bağımlılığı tetikleyen bir katalizör.

ABD’deki McLean Hastanesi’nden yeme bozuklukları uzmanı Dr. Jennifer Thomas, sosyal medyanın “thigh gap” (bacak arası boşluğu) gibi sağlıksız trendlerinin gençleri tehlikeli diyetlere yönelttiğini vurguladı. Thomas, “Bu trendler, bireyleri fiziksel sağlıklarını riske atacak davranışlara sürüklüyor. Anoreksiya nervoza hastalarının %60’ı intihar eğilimi gösteriyor” uyarısında bulundu.

YEME BOZUKLUKLARININ BİLİMSEL BOYUTU

Yeme bozuklukları, genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir bileşimiyle ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı McLean Hastanesi’nin araştırmalarına göre, bulimiya nervoza kadınlarda %3,5, erkeklerde %2 oranında görülüyor ve anoreksiya nervozadan sonra en yaygın yeme bozukluğu türü. Anoreksiya hastalarının ise genel nüfusa oranla %60 daha fazla intihar riski taşıdığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, üniversite öğrencilerinde yeme bozukluklarının yaygınlığı incelendi.

Araştırma, öğrencilerin %12’sinde yeme bozukluğu belirtileri tespit ederken, bu durumun aleksitimi (duyguları ifade edememe) ve ruhsal yakınmalarla bağlantılı olduğunu gösterdi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ELEŞTİRİ

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının yeme bozukluklarını yücelten içerikleri yeterince denetlememesini eleştirdi.

Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası, reşit olmayanları bu tür içeriklerden korumayı hedeflese de, Reset.tech’in araştırması, sorunlu içeriklerin yalnızca %30’unun silindiğini ortaya koydu. TikTok’un bu konuda en kötü performansı sergilediği belirtildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yeme bozukluklarının tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirdi. Psikiyatristler, psikologlar ve beslenme uzmanlarının iş birliğiyle yürütülen tedavilerde, bilişsel davranışçı terapi (BDT) en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıktı.

Uzman Klinik Psikologlar, “Tedavide ilk adım, hastanın bozukluğun ciddiyetini fark etmesi ve iş birliğine açık hale gelmesidir. Aile desteği de kritik önem taşıyor” dedi.

Uzmanlar, bireylerin sosyal medya kullanımını dengelemesi ve “body positivity” (beden olumlama) gibi pozitif akımları takip etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının medya tüketimini izlemesi ve sağlıklı beden imajı konusunda bilinçlendirmesi önerildi.

TOPLUMUN ROLÜ VE GELECEK İÇİN UYARI

Yapay güzellik algısının yeme bozuklukları üzerindeki etkisi, yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı.

Uzmanlar, medya, moda sektörü ve sosyal medya platformlarının daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayarak, “Kültürel bir salgınla karşı karşıyayız. Eğer bu algıyı değiştiremezsek, yeni nesillerin ruh ve beden sağlığı ciddi şekilde tehdit altında olacak” dedi.

Toplumun dayattığı güzellik standartlarına karşı bilinçlenmek, hem bireylerin hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için kritik önem taşıyor. Bu mücadelede, her birimizin üzerine düşen bir sorumluluk var.