Sosyal medya hangi dizileri konuşuyor?

Oyuncular kadar televizyonlarda ekrana gelen diziler de konu ve çekim mekânlarıyla gündem oluyor. Peki, sosyal medyada hangi diziler konuşuluyor?

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay (Nisan) sosyal medyada en çok konuşulan dizi ‘Uzak Şehir’ oldu. Diziyle ilgili 865 binin üzerinde paylaşım yapılmış. ‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Eşref Rüya’, ‘Hudutsuz Sevda’, ‘Kızıl Goncalar’, ‘Rüzgârlı Tepe’, ‘Bir Gece Masalı’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Deha’, ‘Sahipsizler’, ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ takip etti.

Bu diziler arasından ‘Hudutsuz Sevda’ sezon finali yaparken ‘Kızıl Goncalar’ ve ‘Deha’ ekranlara veda etti.

Playback tartışmasına o da katıldı

Son dönemde güçlü yorumu ve sahnesi ile adından söz ettiren Sevgim Yılmaz, Masal Ataşehir’de sevenleriyle buluştu. Repertuarı ve performansı ile dikkat çeken şarkıcı, mekânı dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Sanat dünyasında sahnede playback ve canlı okuyanlar arasında yıllardır süren tartışmaları yorumlayan Sevgim Yılmaz, “Playback söyleyenlere saygımız sonsuz. Ama ben ne olursa olsun, canlı söylüyorum. Ben canlıdan yanayım, ben canlı söylüyorum. Zaten bunu da piyasada fazla yapan yok. Playback yapanlara ne mutlu” dedi.

Sürekli sahnede olan Yılmaz, fitliğini ve sesinizi nasıl koruduğuna dair soruya “Çok yoğun şekilde spor yapıyorum. Birazcık da beslenmeme dikkat ediyorum. Sesim için yoğun şekilde şan derslerimiz var. Teknik olarak uyguladığım bazı egzersizlerim var” diye yanıt verdi.

En iyiler, bu kez Malatya’da buluştu

Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi’nin Malatya’da düzenlediği 19. Altın Başarı Ödülleri, Malatya Kongre Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Tuğçe Alp sundu. Gecede kırmızı halı sunumlarını Meral Şeker yaptı.

60’ın üzerinde ödülün sahibini bulduğu gecede konuşan Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, 19. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken Malatya’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.