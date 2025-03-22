Sosyal medya, hangi dizileri konuşuyor?

Medya Takip Merkezi, Şubat ayından sosyal medyada en çok konuşulan televizyon dizilerini açıkladı. Araştırmaya göre, listenin zirvesinde ‘Uzak Şehir’ (Kanal D) yer aldı.

Duygu yoğunluğu yüksek sahneleri ve çarpıcı karakter ilişkileriyle öne çıkan diziler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dram ve romantik temalı yapımlar, geniş yankı uyandırırken karakterlerin hikâyelerindeki dönüm noktaları ise, izleyiciler tarafından sıkça paylaşıldı ve tartışıldı. Bu bağlamda, ‘Uzak Şehir’, 685 bin 900 ileti paylaşılarak en çok konuşulan dizi oldu. Yüksek etkileşim alan sahneleri ve olay örgüsünün sıkça tartışılması, dizinin geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Bu başarı, kullanıcılarının özellikle duygu yüklü yapımlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Dikkatimi çeken bir diğer dizide ‘Rüzgârlı Tepe’. Listede ikinci sırada bulunan diziyle ilgili 619 bin 600 ileti paylaşılmış. 29 Haziran’da 217. bölümüyle final yapacak olan Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’lı dizinin hâlâ bu kadar çok konuşuluyor olması, takdiri fazlasıyla hak ediyor.

Bu dizileri sırasıyla 616 bin 700 iletiyle ‘Kızıl Goncalar’ (Now TV), 561 bin 800 iletiyle ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), 338 bin 700 iletiyle ‘Hudutsuz Sevda’ (Now TV), 284 bin 800 iletiyle ‘Deha’ (Show TV), 277 bin 100 iletiyle ‘Kral Kaybederse’ (Star TV), 260 bin 400 iletiyle ‘Piyasa’ (Kanal D), 249 bin 400 iletiyle ‘Bir Gece Masalı’ (atv) ve 216.400 iletiyle ‘Sahipsizler’ (Star TV) takip etti.

Gökhan Keser’den nostaljik bir şarkı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Gökhan Keser, yeni şarkısı ‘Yeter’i 22 Music Entertainment etiketiyle yayınladı.

Sözleri Gökhan Keser, Volga Tamöz ve Gülsen Karatoprak’a, müziği Gökhan Keser ile Volga Tamöz’e ait şarkının düzenlemesini yine Volga Tamöz yapmış. 90’ların naif melodilerini bugünün güçlü sound’uyla birleştiren şarkı, dinleyiciyi geçmişe götürüyor. Ayrılığın hüznünü hissettiren ‘Yeter’, müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Gökhan Keser, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

‘Felekten Bir Gün’ çaldıracak festival

KüçükÇiftlik Park, yepyeni festivaliyle herkesi derdi, tasayı, yorgunluğu dışarıda bırakıp ‘Felekten Bir Gün’ çalmaya davet ediyor.

‘En kötü günümüz böyle olsun’ mottosuyla yola çıkan ‘Felekten Bir Gün’de 31 Mayıs’ta İstanbul’da sezonun en eğlenceli günlerinden birini yaşanacak. Şehrin merkezinde kesintisiz eğlence, dans, müzik ve lezzet vadeden festivalde tempo hiç düşmeyecek. Melike Şahin, Dedublüman, Derya Yıldırım & Grup Şimşek ve Kolektif İstanbul, hareketli performanslarıyla unutulmaz bir güne imza atacaklar.

URU organizasyonuyla düzenlenecek ‘Felekten Bir Gün’ için avantajlı dönem biletleri Bubilet’te, Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa çıktı.