Sosyal medya için video çekilirken 'kazayla' öldü: 16 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını vurdu

Kaynak: İHA
Sosyal medya için video çekilirken 'kazayla' öldü: 16 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını vurdu

Adana'da 16 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada paylaşım yapmak için tabanca ile çektiği video sırasında kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Adana'da 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde silah sesi duyuldu.

İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı.

Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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