Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve popülerleşen akımların, kullanıcıların kalp sağlığı üzerindeki etkileri bilim dünyasında endişeye yol açtı.

İngiltere’deki Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Niklas Ihssen ve ekibi tarafından yürütülen bir araştırma, sosyal medya kullanımının vücutta beklenmedik fizyolojik değişimlere yol açtığını gösterdi.

Araştırma kapsamında, 54 genç yetişkin 15 dakika boyunca Instagram’da gezinirken kalp atış hızları ve terleme seviyeleri ölçüldü.

Elde edilen bulgular, haber okumaya kıyasla sosyal medya kullanımının kalp atış hızını yavaşlattığını ancak terleme seviyelerini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun dikkatin tamamen içeriğe odaklandığını ve yoğun bir uyarılma haline işaret ettiğini belirtti.

Daha çarpıcı olan ise, kullanıcılar sosyal medyadan ayrıldığında stres seviyelerinde hızlı bir yükseliş ve kaygı belirtilerinin gözlemlenmesi oldu.

Dr. Ihssen ve ekibi, bu tepkinin doğrudan bir bağımlılıktan ziyade, kişilerin sosyal bağ kurma ve olayları kaçırma (FOMO) ihtiyacıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Hareketsizlik, kötü beslenme ve uyku bozukluklarının yanı sıra, sosyal medyanın tetiklediği bu kaygı ve stresin uzun vadede kardiyovasküler riskleri artırabileceği vurgulandı.

KARDİYOLOGLAR YANLIŞ BİLGİ AKIŞINA İSYAN ETTİ

Sosyal medya akımlarının yalnızca dolaylı etkileri değil, doğrudan yayılan yanlış sağlık bilgileri de kardiyoloji uzmanlarının tepkisini çekti.

Amerika Kalp Derneği'nin (American Heart Association) eski başkanı olan saygın kardiyolog Dr. Robert Harrington, sosyal medyanın bir yandan bilimsel iletişimi hızlandırırken, diğer yandan "bazı görüşlerin tehlikeli derecede yanlış olabildiğini" dile getirdi.

Dr. Harrington, özellikle gençleri ilgilendiren bazı beslenme ve egzersiz trendlerinin, altta yatan kalp rahatsızlıkları olan kişiler için risk taşıyabileceğini kaydetti.

Özellikle aralıklı oruç (intermittent fasting) gibi popüler beslenme trendlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu.

Cedars-Sinai’den Koruyucu Kardiyoloji Direktörü Dr. C. Noel Bairey Merz ise, "Aralıklı orucun kilo vermeye yardımcı olabileceği doğru, ancak kalp krizlerini önlediğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını" kesin bir dille ifade etti.

Dr. Bairey Merz, sosyal medyada dolaşan, statin yerine hormon tedavisi önerme gibi asılsız iddiaların ise hastalar için son derece tehlikeli olduğunu belirterek, herhangi bir tedavi değişikliği için mutlaka hekimle konuşulması gerektiğini ekledi.

Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan heyecan verici ve şok edici "challenge" (meydan okuma) videolarının da potansiyel risk taşıdığına dikkat çekti.

Yüksek düzeyde ani heyecan ve stresin kalp hastalığı öyküsü olan bireylerde pıhtı atmasına ve kalp krizine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

HAREKETSİZLİK VE UYKU DÜZENİ BOZUKLUĞU KALBİ YIPRATIYOR

Uzun saatler boyunca sosyal medya akışını takip etmenin getirdiği fiziksel hareketsizlik, kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı bilinen bir diğer etken oldu.

Uzmanlar, günde dört saatten fazla bilgisayar başında oturmanın bile kalp krizi riskini tetiklediği yönünde araştırmalar bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, gece geç saatlere kadar mavi ışığa maruz kalarak sosyal medyada zaman geçirmenin, vücudun doğal uyku-uyanıklık dengesini (sirkadiyen ritim) bozduğu ve melatonin hormonunun azalmasına yol açtığı aktarıldı.

Uykusuzluk ve kronik stres ise kalp-damar hastalıklarının önemli tetikleyicileri arasında gösterildi.

Dr. Harrington, bireyleri uyararak, sosyal medyanın sunduğu bilginin kalitesine dikkat etmeleri, bir hekime danışmadan ciddi sağlık kararları almamaları ve ekran karşısında geçirilen süreyi kısıtlayarak fiziksel aktiviteye daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini bildirdi.