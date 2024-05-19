Sosyal medya kavgası kanlı bitti

17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda söylenenlere göre, H.K. ile Yusuf G. adlı kişiler sosyal medyada nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladılar. Tartışma kısa süre sonra birbirlerine hakarete döndü.

İkilinin sosyal medya üzerinden başlayan tartışması bir süre sonra sokağa taştı. İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve tokatların konuştuğu bir kavgaya evrildi.

Yusuf G. ve Seyfi E. adlı şahıslar H.K.'yi feci şekilde darp etti. Aldığı darbeler sonucunda H.K. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler hızlıca olay mahallinden uzaklaştı. Darbedilen H.K.'nin yerde kanlar içindeki halini gören bölge ahalisi vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine durumu haber etti. Hız bir şekilde olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K.'nin ilk tedavisini gerçekleştirdikten sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, durumu ağır olan H.K.'nın hastanedeki tedavisinin devam etiği bildirildi.

KALBİ DURDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğinde, kavgaya tutuştuğu kişiler tarafından tekme ve tokatlarla dövülen H.K.'nin olay yerinde kalbi durduğu belirtildi. Hastanede yapılan müdahaleler sonucunda kalbi atmaya başlayan H.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın yaşanmasından kısa süre sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekiplerinin başarılı takibi sayesinde kıskıvrak yakalanan Seyfi E. ve Yusuf G. adlı şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.