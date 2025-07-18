Sosyal medya kavgası sokağa taştı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sosyal medya kavgası sokağa taştı!

Esenyurt'ta sosyal medya hesapları üzerinden tartışan daha sonra buluşan bir grup sokak ortasında kavga etti.

Esenyurt'ta sosyal medya hesaplarından tartışıp daha sonra buluşan bir grup sokak ortasında kavga etti. Kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sosyal medya hesaplarından yazışan bir grup genç kız arasında tartışma yaşandı. İki grup, erkek arkadaşları ile birlikte dün gece belirledikleri caddeye gelerek önce tartıştı sonra tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı.

Taraflar arasındaki kavga daha sonra araya girenler tarafından güçlükle ayrıldı

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